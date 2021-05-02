Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

На 19-й минуте мяч отскочил к форварду питерцев после заблокированных ударов Азмуна и Малкома, Дзюба в касание элегантно перекинул Гилерме и попал в дальний угол. Но главный арбитр матча Сергей Карасев не сразу засчитал гол – атака «Зенита» началась с отбора Дзюбы против Рыбуса. Фулбек «Локомотива» упал на газон после контакта, к нему выскочили медики – возможно, Артем фолил. Карасев включил связь с ВАР-комнатой, и после консультации с видеоассистентом Евгением Турбиным показал на центр поля.

Чемпионат России 14 лет великому матчу «Локо» – «Спартак». Как это было 09/04/2021 В 12:50

В случае победы над железнодорожниками «Зенит» станет чемпионом России.

Титул станет для клуба из Санкт-Петербурга третьим подряд.

Евро-2020 Черчесов объявил, кто будет капитаном сборной на Евро 05/04/2021 В 07:17