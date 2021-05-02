Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
На 19-й минуте мяч отскочил к форварду питерцев после заблокированных ударов Азмуна и Малкома, Дзюба в касание элегантно перекинул Гилерме и попал в дальний угол. Но главный арбитр матча Сергей Карасев не сразу засчитал гол – атака «Зенита» началась с отбора Дзюбы против Рыбуса. Фулбек «Локомотива» упал на газон после контакта, к нему выскочили медики – возможно, Артем фолил. Карасев включил связь с ВАР-комнатой, и после консультации с видеоассистентом Евгением Турбиным показал на центр поля.
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