Опубликовано 02/05/2021 в 17:53 GMT | Обновлено 02/05/2021 в 18:00 GMT

«Зенит» победил «Локомотив» в 28-м туре и стал 7-кратным чемпионом России. Голами отметились Артем Дзюба (дважды), Сердар Азмун (трижды) и Малком. У «Локо» единственный мяч забил Франсуа Камано.

Первый гол «Зенита» Сергей Карасев засчитал только после консультации с ВАР. Перед результативной атакой Дзюба отобрал мяч у защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса. После стыка фулбеку потребовалась помощь врачей, но фол засчитан не был.

«Зенит» нанес «Локо» крупнейшее поражение в сезоне. Для клуба из Санкт-Петербурга это третье чемпионство подряд. По общему числу побед в России «Зенит» опередил ЦСКА (6) и уступает только «Спартаку» (10).

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