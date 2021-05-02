«Зенит» победил «Локомотив» в 28-м туре и стал 7-кратным чемпионом России. Голами отметились Артем Дзюба (дважды), Сердар Азмун (трижды) и Малком. У «Локо» единственный мяч забил Франсуа Камано.
Первый гол «Зенита» Сергей Карасев засчитал только после консультации с ВАР. Перед результативной атакой Дзюба отобрал мяч у защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса. После стыка фулбеку потребовалась помощь врачей, но фол засчитан не был.
«Зенит» нанес «Локо» крупнейшее поражение в сезоне. Для клуба из Санкт-Петербурга это третье чемпионство подряд. По общему числу побед в России «Зенит» опередил ЦСКА (6) и уступает только «Спартаку» (10).
Чемпионат России
Дзюба забил «Локо» самый элегантный мяч в карьере
- В сезоне-2021/22 сине-бело-голубые представят Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.
- За вторую путевку в ЛЧ поспорят «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи».
Чемпионат России
Фанаты «Зенита» дерзким баннером встретили «Локо» в Питере
Чемпионат России
Ставь на суперматч «Зенит» – «Локомотив» с фрибетом от Winline