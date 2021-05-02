Нападающий и капитан «Зенита» Артем Дзюба отпраздновал седьмое чемпионство в костюме Дэдпула – киногероя вселенной Marvel.
Один из лучших бомбардиров сезона переоделся сразу после финального свистка и не снял наряд даже во время официальной церемонии награждения.
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- В матче против «Локо» Дзюба сделал дубль, «Зенит» победил 6:1.
- Артем занимает второе место в гонке бомбардиров с 16-ю голами, уступая лишь партнеру по атаке Сердару Азмуну (19).
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