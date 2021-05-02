Сейчас Марат Кабаев – президент ассоциации исламского бизнеса. Он объединяет предпринимателей-мусульман со всего мира в общие проекты. Футбол для Марата Вазиховича теперь хобби: сам он признает, что следит за «Рубином», «Пахтакором» и другими командами, где играл или работал, однако не имеет должности ни в одном из клубов. Хотя всего 8 лет назад отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой помогал Курбану Бердыеву собирать «Рубин» в качестве тренера-селекционера.

Марат – локальная звезда Узбекистана, 8 лет он выступал за «Пахтакор» и другие команды республики. Атакующего полузащитника даже приглашали в киевское «Динамо», переговоры шли на высшем уровне, но игрока не отпустили. Также у него 20 матчей за «СКА-Ростов» и один – за «Днепр», на тот момент команда была действующим чемпионом СССР. В Днепропетровске он не смог раскрыться из-за травм, хотя выиграл единственный трофей на союзном уровне – Кубок федерации футбола в 1989-м. На уровне сборных Кабаев поиграл за молодежку и олимпийскую команды, но до основной не дотянул. Вероятно, из-за того, что так и не оказался в киевском «Динамо».

Марат Кабаев Фото: Getty Images

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С 2002-го по 2009-й Кабаев тренировал узбекские «Трактор» и «АГМК Алмалык», а после получил приглашение в юношескую сборную Узбекистана. В 2011-м его позвали в «Казылкум», но там начались финансовые проблемы – Марат Вазихович ушел через пять месяцев, не получив ни копейки. После устроился на работу главным селекционером «Пахтакора», однако и там долго не проработал: Курбан Бердыев, с которым Кабаев пересекался в союзной лиге СССР, позвал старого знакомого поработать селекционером «Рубина».

Первая рабочая поездка – в Санкт-Петербург. В 2012-м сборные из бывших республик СССР плюс Иран собрались для участия в Кубке Содружества. На турнир приехал 17-летний Сердар Азмун, хотя все остальные сборные включили в заявку в основном 21-летних футболистов.

«В первой игре он оказался в запасе. Но я все равно следил за ним. Остался на трибунах во время перерыва, чтобы посмотреть на него на разминке. Игроки отрабатывали фланговые навесы, и я заметил его невероятную прыгучесть. Потом они начали бить, и Сердар с обеих ног уверенно попадал в створ. В 17-летнем парне чувствовалась заряженность даже на разминке. В итоге на том турнире он с семью голами стал лучшим бомбардиром. После турнира я подготовил отчет по игроку для Бердыева. Сердар ему понравился, но сразу решение он не принял, какое-то время думал. Риски были в том, что это совсем молодой человек из другой страны», – рассказывал Кабаев в интервью «Бизнес Онлайн»

В следующем году Марат Вазихович предложил «Рубину» Далера Кузяева. Бердыев посчитал, что юноша не получит в его команде игровой практики и порекомендовал его в «Нефтехимик» – фарм-клуб «Рубина». И если бы в конце года Курбан Бекиевич не ушел из казанского клуба, то Далер наверняка оказался бы в его команде. Еще при участии Кабаева «Рубин» подписал Саломона Рондона, которого разглядели в «Малаге», и Бибраса Натхо.

Сердар Азмун в «Рубине» Фото: Getty Images

С 2014-го, после увольнения Бердыева, работа Марата в селекционном отделе стала формальностью.

«Если бы отставка Курбана Бекиевича принесла какую-то пользу, то было бы здорово. Но, к сожалению, пока мало что изменилось в хорошую сторону. Уволили Андрея Федорова, некоторых других специалистов, которых привел Бердыев. Новый тренерский штаб с нами почти не считается. Они наладили контакт с бывшим директором Андреем Громовым, с которого началось торможение в развитии клуба. Он им в основном и помогает в селекции игроков», – констатировал Кабаев в апреле того года.

В 2015-м уже сам Марат Вазихович покинул «Рубин». Он вспоминал, что мог и дальше числиться в штате и ходить на работу с 9 до 6, однако не видел в этом никакой практической надобности. В «Ростов» Курбан Бердыев Кабаева не приглашал, зато попросил вернуться в Казань во время собственного второго пришествия. Однако у Кабаева уже были другие проекты – он возглавил ассоциацию предпринимателей-мусульман России.

«Многим людям предлагали руководство ассоциацией, но они не соглашались, отказывались, и я тоже поначалу не хотел, не понимая, как буду совмещать общественную деятельность со спортивной. Мы с муфтием Татарстана были знакомы лично, у нас были доверительные отношения, поэтому он потом уже лично, не через помощников меня попросил. К тому времени из «Рубина» ушел мой друг Курбан Бердыев, я остался один, подумал, посмотрел, и общественная работа меня переманила», – рассказывал он Forbes

Курбан Бердыев, «Рубин» Фото: Getty Images

Позже он признавался, что наслаждается другой деятельностью.

«Для меня работа в АПМ РФ – это удовлетворение от того, что можешь помочь другим. Работаешь на перспективу России, Татарстана. Это похоже на мое прежнее воспитание воли и накопление полезных навыков в спорте, но уже в другой сфере», – говорил он.

С этим проектом Кабаев поработал полтора года, а затем создал новый – Международную ассоциацию исламского бизнеса. На новом месте работы он также чувствует себя комфортно: построил предпринимательский клуб, который совместно реализует различные идеи. А еще собирается погонять мяч, в том числе с представителями бизнес-клубов других стран. И сейчас Марат Вазиховича это интересует куда больше, чем селекционная работа.

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