При кризисе ЦСКА, нестабильном «Спартаке» и молодом «Динамо» единственной командой из Москвы, которая могла покусаться за титул, остался «Локомотив». Команда Марко Николича ворвалась в топ-2 и поехала в Питер обламывать чемпионство «Зенита». Все это – назло футбольным аналитикам, которые кричали о диком фарте «Локо». Теперь фанаты тактики ликуют: Николичу воздалось за победную серию громким поражением 1:6.

На «Газпром Арену» «Локомотив» приехал вялым и неуверенным. Битва за титул превратилась в битву за честь уже к концу первого тайма, когда Сердар Азмун выбил дубль крепким ударом с пенальти. «Зенит» размотал соперника во всем, начиная от самоотдачи (см. подкат и блокшот Дугласа Сантоса на 42-й минуте) и заканчивая тактикой (Николич не нашел ответа на Малкома, который двигался по атакующему фронту и собрал пять фолов – больше всех в матче).

Символично, что такой перфоманс «Зенит» приберег на матч с лучшей российской командой весны. Питерцы бросили игру после шестого гола, но до него разбивали «Локомотив» по ударам (18:10) и успешным единоборствам (14:11). Чемпионский матч выставил «Зенит» самым заслуженным претендентом на первое место.

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«Чем мы сильнее соперников? Смотрите, какая у нас скамейка запасных, какая конкуренция. Во-вторых, дисциплиной, концентрацией на поле», – хвастался Далер Кузяев после матча. Преимущество «Зенита» по ресурсам давно воспринимается как главный фактор для чемпионства. В сезоне-2020/21 оно превратило питерцев в самую стабильную команду России.

«Зенит» Фото: Imago

По ходу чемпионата штормило всех, но именно «Зенит» терялся меньше остальных. Мини-кризис настиг каждого – это нормально для ковидного сезона. Просто «Зенит» вырвался из негатива увереннее конкурентов. На блеклый рестарт, который закрыл выезд в Казань с незабитым пенальти Артема Дзюбы, команда ответила 7-матчевой серией без поражений.

Характеризует ли это уровень чемпионата? Да. Даже при игровой уверенности «Зенит» мог стать разнообразнее с точки зрения тактики. Возможно, более крепкая конкурентная среда лишила бы питерцев золотых медалей, но все это – доводы из параллельной вселенной. В нашей – «Зенит» взял третье чемпионство подряд.

«Третье чемпионство подряд? Это круто. Сложно оценивать силу чемпионских команд. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то», – скромно резюмировал Семак после матча с «Локомотивом». Этот «Зенит» – не такая яркая команда, как другие, которые брали несколько золотых медалей подряд. Но от этого результат питерцев не становится менее заслуженным.

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