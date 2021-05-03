ЦСКА подал иск в Российский футбольный союз – армейцы недовольны поведением «Спартака» в социальных сетях. Заявление направлено на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Армейцы просят рассмотреть видео, опубликованное в соцсетях красно-белых после матча. В ролике в стиле игры Mortal Kombat звучит фраза «It's official. You suck» (Официально. Вы отстой – англ.).
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Также клуб оскорбился другим твитом после игры со словами «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».
ЦСКА попросил инициировать разбирательство. В РФС приняли во внимание обращение армейцев и запустили соответствующий процесс, сообщает «СЭ».
  • Несколькими днями ранее ЦСКА не дал аккредитацию журналисту Андрею Панкову на матч против «Уфы». Корреспондент раскритиковал клуб в одном из текстов. Армейцы выпустили по этому поводу заявление на официальном сайте.
  • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
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