ЦСКА подал иск в Российский футбольный союз – армейцы недовольны поведением «Спартака» в социальных сетях. Заявление направлено на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Армейцы просят рассмотреть видео, опубликованное в соцсетях красно-белых после матча. В ролике в стиле игры Mortal Kombat звучит фраза «It's official. You suck» (Официально. Вы отстой – англ.).

Чемпионат России Менеджер из Англии: «Лэмпард не захотел ехать в «Спартак» ВЧЕРА В 12:10

Также клуб оскорбился другим твитом после игры со словами «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

ЦСКА попросил инициировать разбирательство. В РФС приняли во внимание обращение армейцев и запустили соответствующий процесс, сообщает «СЭ».

Несколькими днями ранее ЦСКА не дал аккредитацию журналисту Андрею Панкову на матч против «Уфы». Корреспондент раскритиковал клуб в одном из текстов. Армейцы выпустили по этому поводу заявление на официальном сайте.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Чемпионат России Ларссон прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» 26/04/2021 В 20:05