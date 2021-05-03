В официальном телеграм-канале «Локомотив» появилось заявление после матча с «Зенитом». Красно-зеленые недовольны, как в Петербурге приняли гостевых болельщиков в матче 28-го тура РПЛ.

В сообщении отмечается, что в отношении фанатов «Локомотива» приняты чремерные ограничительные меры. «Зенит» предоставил только 1817 билетов вместо положенного по регламенту минимума в 2000. При этом поклонников «Локо» пересаживали на гостевой сектор, если они приходили на стадион в атрибутике клуба. По мнению «железнодорожников», так происходило, потому что служба безопасности ФК «Зенит» не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

«Локомотив» также остался недоволен отношением к фанатам со стороны сотрудников ОМОНа. Как гласит заявление клуба, в середине второго тайма болельщиков гостей не выпускали в подтрибунное помещение – выходы перекрыли сотрудники, что подтверждает видеосъемка. А после игры болельщиков с гостевого сектора массово и принудительно проводили в автобусы и отвезли в центр города. При этом многие приехали на матч на личных автомобилях. Отмечается, что некоторые автобусы по пути сломались, но болельщиков продолжали удерживать, из-за чего многие фанаты опоздали в аэропорт и на вокзал.

Чемпионат России Азмуна в РПЛ забрал отец Кабаевой. Он разглядел его в Питере 12 ЧАСОВ НАЗАД

«Обращаем внимание руководства российской Премьер-лиги и Российского футбольного союза на эту ситуацию. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга», – гласит заявление

В матче 28-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России.

За вторую путевку в ЛЧ поспорят «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи».

Чемпионат России «Зенит» завалил топовый «Локо». «Питер» – заслуженный чемпион 13 ЧАСОВ НАЗАД