Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарима Салихова вошла в состав совета директоров решением общего собрания акционеров.
Помимо Салиховой, в состав включен Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Зарема Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака», сообщается на официальном сайте красно-белых.
- Салихова ранее заявляла, что по ее совету «Спартак» приобрел Джордана Ларссона.
- Статус Салиховой подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.
Чемпионат России
ЦСКА подал жалобу на «Спартак» в РФС из-за шуток в твиттере
Чемпионат России
Менеджер из Англии: «Лэмпард не захотел ехать в «Спартак»
Чемпионат России
Ларссон прокомментировал информацию об интересе «Боруссии»