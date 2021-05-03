Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, какие функции в клубе будет выполнять Зарема Салихова.

«Принятие Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в состав совета директоров – это решение общего собрания акционеров. Работа Заремы будет заключаться в контроле за расходованием финансов и повышении операционной эффективности», – приводит слова Фетисова Sport24

Салихова вошла в совет директоров красно-белых и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».

Статус Салиховой подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.

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