«Зенит» выиграл чемпионат России третий раз подряд: осенью у Питера еще были конкуренты, но сначала самоустранился «Спартак», а потом резко загнулся ЦСКА. В теории шансы на золото оставались у «Локо», но ребят, накопивших 11 побед подряд, безжалостно вырубили на Крестовском – так «Зенит» доказал, что у него нет соперников в РПЛ.

Сейчас уже смешно вспоминать, что в декабре по Петербургу летали вполне осязаемые инсайды: если Семак проигрывает «Динамо» и «Спартаку», зимой в команду приедет новый коуч. Все это озвучивалось на фоне кошмарного перфоманса в ЛЧ, поэтому совсем не казалось бредом. Наоборот появилось ощущение, что тренер сам устал от еврокубковых унижений, а российские трофеи его уже не возбуждают.

Семак ответил инсайдерам двумя победами по 3:1, причем игра со «Спартаком» была убийственной по содержанию: гости лупили с центра поля, лишь бы в статистике появился хоть один ударчик в сторону ворот. После той победы стало ясно: минимум до конца сезона Сергей никуда не уйдет.

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Сергей Семак и Малком, «Зенит» Фото: Getty Images

Весной «Зенит» снова критиковали за безобразный матч с «Арсеналом», нелепую ничью с «Ростовом» и комичное поражение от «Рубина», но Семак настолько технично вырулил к чемпионству, что микрокризисы моментально забылись. Конечно, глупо спорить с тем, что у «Зенита» сильнейший по всем параметрам ростер в лиге, но надо признать: Сергей почти идеально жонглировал футболистами.

Телеграм-канал «СБГ-аналитика» посчитал, что Мостовой, Сутормин и Ерохин создали 25 голов, хотя никто из этого трио не считается игроком старта. Та же ситуация с Чистяковым, который абсолютно бесшовно заменил Ловрена. С Жирковым, который за свои 625 минут выписал два ассиста. С Оздоевым, который чуть выпал из-за-трансфера Вендела, но все равно выгрызал мячи в центре. И даже с Круговым, который теперь должен разрывать и доказывать на финише сезона.

Семак провернул примерно ту же схему, что и праймовый Зидан в гиперуспешном сезоне-2016/17, когда «Реал» взял Примеру и ЛЧ. Четыре года назад Зинедин разграничил состав на «команду А» (железобетонная основа) и «команду Б» (ближайший резерв). Обычно в таких условиях запасные начинают злиться, бунтовать и ворчать, но Иско, Асенсио, Данило, Мората, Ковачич и другие баночники спокойно ждали шанса. Некоторые из них потом все же ушли, но бились за «Реал» до последнего и предельно эффективно страховали основных игроков.

Зинедин Зидан в «Реале» Фото: Getty Images

Зидан показал себя мудрым психологом и тактиком: честно объяснил каждому футболисту его роль, а потом грамотно встраивал резидентов «команды Б» в основу. По сути, Семак сделал то же самое, а главным хайлайтом этого подхода стал выезд в Краснодар: «команда А» явно закислилась, но дерзкая квадрозамена лишила Гончаренко победы. Если смотреть глобально, то именно длинная и стабильная скамейка позволила «Зениту» так ровно пройти весь чемпионат. Ни у ЦСКА, ни у «Спартака», ни у «Локо» с «Краснодаром» нет настолько широкой заявки – логично, что на дистанции их трясло.

Правда, нужно зафиксировать очевидное. Ерохин терпеливо сидит на лавке, потому что понимает: больше никто не выпишет ему контракт на 2 млн евро в год плюс премиальные. Дриусси, несмотря на вечное нытье про «Ривер», хочет сначала по полной заработать в России, поэтому пашет на тренировках и в целом не подводит на поле. Жирков знает: в России ему все респектуют, но 1,5 млн в год чисто из уважения будут платить только в Петербурге. Похожая история и с другими обитателями питерской лавки. Так что «Зенит» фактически компенсирует несыгранные минуты кэшем.

В РПЛ эта идея функционирует, в ЛЧ – пока нет. Но для Европы нужны мощные трансферы в старт, а не укрепление бенча: со скамейкой в Петербурге уже и так все в порядке.

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