Футбольный арбитр Марина Крупская ответила главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Специалист ранее заявил, что судьи на матчах являются обслуживающим персоналом.
Крупская опубликовала фото в инстаграме – вместе с другими девушками-арбитрами она стоит в футболках с надписями «Судьи – не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер».
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- На слова Слуцкого также отреагировал Михаил Вилков. Судью пожизненно отстранили от работы. Об отстранении 41-летнего судьи заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
- «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице после 28 туров.
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