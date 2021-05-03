Футбольный арбитр Марина Крупская ответила главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Специалист ранее заявил, что судьи на матчах являются обслуживающим персоналом.

Крупская опубликовала фото в инстаграме – вместе с другими девушками-арбитрами она стоит в футболках с надписями «Судьи – не обслуживающий персонал» и «А «боковой» бывает только ветер».

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На слова Слуцкого также отреагировал Михаил Вилков. Судью пожизненно отстранили от работы. Об отстранении 41-летнего судьи заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице после 28 туров.

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