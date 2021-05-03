Болельщики «Спартака» и «Арсенала» устроили потасовку в матче 28-го тура РПЛ.

В первом тайме между сектором с фанатами «Арсенала» и группой болельщиков «Спартака», расположившейся на соседнем секторе, произошел конфликт. Словесная разборка быстро перешла в активную фазу, в результате зрители начали перекидываться креслами из сектора в сектор.

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«Спартак» победил туляков 2:1, обогнал «Локомотив» и вышел на второе место в таблице.

Серия «Спартака» без ничьих достигла 13 матчей.

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