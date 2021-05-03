Болельщики «Спартака» и «Арсенала» устроили потасовку в матче 28-го тура РПЛ.
В первом тайме между сектором с фанатами «Арсенала» и группой болельщиков «Спартака», расположившейся на соседнем секторе, произошел конфликт. Словесная разборка быстро перешла в активную фазу, в результате зрители начали перекидываться креслами из сектора в сектор.
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- «Спартак» победил туляков 2:1, обогнал «Локомотив» и вышел на второе место в таблице.
- Серия «Спартака» без ничьих достигла 13 матчей.
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