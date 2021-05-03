Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал третий подряд титул в чемпионате России и заявил об амбициях клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Каждый сезон – особенный. Говорят, что легко, но это не так. Проиграй мы, не дай бог, «Локомотиву», то была бы мини-паника в Уфе, где непросто всем, команда борется за прописку в Премьер-лиге. Там даже ничья, возможно, была бы хорошим результатом. Не хотели доводить до «Тамбова», даже шутили между собой, что если проиграем «Локомотиву» и скатаем 0:0 с «Уфой», то с «Тамбовом» при 1:0 будем на угловом держать мяч, чтобы не дай бог не пропустить.

Поэтому хорошо, что все так закончилось. С другой стороны, есть недосказанность в Лиге чемпионов, я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», – цитирует футболиста Sports.ru

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Два последних сезона в Лиге чемпионов заканчивались для «Зенита» вылетом на групповой стадии – оба раза чемпион России занимал последнее место в квартете.

В последний раз «Зенит» выходил в плей-офф ЛЧ в сезоне-2015/16. В 1/8 финала петербургский клуб дважды проиграл «Бенфике» – 1:0 в гостях и 1:2 дома.

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