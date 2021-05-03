Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировало жалобу «Локомотива» на действия в отношении болельщиков клуба со стороны сотрудников полиции после матча с «Зенитом».

«Железнодорожники» опубликовали заявление, в котором обратили внимание на отношение хозяев стадиона «Газпром-Арена» к гостевым фанатам. В сообщении отмечается, что в отношении фанатов «Локомотива» приняты чремерные ограничительные меры со стороны сотрудников ОМОНа. В частности, после игры болельщиков с гостевого сектора массово и принудительно проводили в автобусы и отвезли в центр города.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», – цитируют пресс-службу управления РИА Новости

Чемпионат России Дзюба: «Зенит» – большой клуб, и обязан выходить из группы ЛЧ» ЧАС НАЗАД

В матче 28-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России.

РПЛ заявила, что совместно с РФС проведет проверку действий в отношении болельщиков «Локо».

Чемпионат России «Локо» наехал на «Зенит» из-за фанатов. И обратился к ГУВД 10 ЧАСОВ НАЗАД