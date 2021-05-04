«Зенит» расстанется с защитником Юрием Жирковым в конце сезона. Петербургский клуб не продлит контракт с 37-летним футболистом.
Соглашение Жиркова с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2021 года. Жирков станет единственным игроком, с кем не продлят договор – остальным предложат новые контракты, сообщает Bobsoccer.
  • В нынешнем сезоне Жирков провел в составе «Зенита» 18 матчей во всех турнирах и сдела два ассиста.
  • Он перешел в петербургский клуб зимой 2016-го из «Динамо» за 640 тысяч евро.
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