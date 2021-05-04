Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Специалисту исполнилось 50 лет.
«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», – написал Дзюба в сторис инстаграма.
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- Артем Дзюба работал с Леонидом Слуцким в сборной России.
- Футболист «Зенита» и тренер «Рубина» часто подшучивают друг на другом в инстаграме.
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