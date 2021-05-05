Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ухода из московского клуба может возглавить команду второго дивизиона Бундеслиги.
По информации Bild, 35-летним Тедеско интересуется «Ганновер». Также руководство клуба рассматривает кандидатуры Тима Вальтера и Штеффена Баумгарта. Фаворитом на должность считают Баумгарта, который в данный момент возглавляет «Падерборн».
- Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает после окончания сезона-2020/21, коуч не будет его продлевать. Команда Доменико за два тура до финиша на один балл опережает «Локомотив» в борьбе за второе место.
- «Ганновер» после 31 тура второй Бундеслиги идет на 13-м месте из 18, имея матч в запасе.
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