Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал успех одноклубника Ивана Сергеева – лучшего бомбардира ФНЛ, забившего 37 мячей в 39 матчах.

– Сергеев выдает просто сумасшедший сезон…

– Монстр, да! Просто чума. По-моему, у него больше голов, чем у Месси и всей этой остальной компании.

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– Будете на него играть, чтобы рекорд побил?

– А мы и без этого так играем, много подач. У нас так игра построена, что большинство моментов именно у центральной зоны нападения. Ваня сколько может, столько и забивает. Да и остальные нападающие тоже.

– В чем секрет Сергеева?

– У этого монстра нет секрета. Работает над собой и трудится. Ничего такого в этом нет. Он может в каждом матче забивать по два, три, пять. Собралась команда, которая ему помогает. С таким количеством моментов, которые мы ему создаем, он и должен был идти на первом месте. Но молодец, что забил настолько много. Надеюсь, что побьет рекорд. У него все в комплексе: поставленный удар, хорошие открывания за спину, в подыгрыше хорош. На этом уровне он выделяется, много работает на команду, делает много полезных действий, – цитирует Зиньковского «Чемпионат»

«Крылья Советов» обеспечили возвращение в РПЛ по итогам сезона-2020/21.

Чтобы занять первое место в ФНЛ, самарцам необходимо набрать три очка в трех оставшихся матчах.

У Месси в сезоне-2020/21 – 28 голов в 32 матчах.

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