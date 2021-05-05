В последние годы мы убедились: фаны «Спартака» не переваривают показушную интеллигентность. Дмитрий Аленичев и Олег Кононов публично производили впечатление сладких зайчиков, но это выбешивало трибуны. Не важно, какой коннект был с игроками, не важно, что тренерам требовалось время, и не важен даже результат – болельщики требуют, чтобы у поля носился безумный войн. Под этот критерий идеально подходил Массимо Каррера – итальянец в лучших традициях нации делал ускорения по своей зоне не хуже Андрея Ещенко, а на прессухах мочил конкурентов и судей. Доменико Тедеско также дико фанатичен: он заводит себя, игроков и трибуны почти так же эффектно, как Джереми Кларксон любой автомобиль. Поэтому неважно: летит он «Уфе» или разрывает «Зенит» – фаны «Спартака» видят именно в таком подходе благо для клуба. Поэтому главной ошибкой руководства станет приглашение милого и тактичного гика.

В последние дни российские медиа выкатили несколько основных кандидатур: Руди Гарсия (Metaratings), Леонарду Жардим или Индржих Трпишовски (Sport24), Руй Витория («Чемпионат»). К этому добавим еще Руи Фариа – бывшего ассистента Жозе Моуринью, которого, по нашим данным, предложили в «Спартак». Клуб уже подтвердил, что определился с фамилией и ведет переговоры. Но кто этот человек остается лишь догадываться.

Леонарду Жардим Фото: Getty Images

Чемпионат России Тедеско хотят видеть во 2-й Бундеслиге (Bild) 3 ЧАСА НАЗАД

С точки зрения тактических новшеств, все тренеры – большие профи. Леонарду Жардим не только выигрывал с «Монако» чемпионат Франции, несмотря на мощный «ПСЖ», но и воспитывал футболистов под продажу – Килиана Мбаппе, Тома Лемара, Антонио Марсьаля и других. Хотя есть сомнения во влиянии самого Леонарду на этот процесс: он брал уже сформировавшихся игроков и просто давал им шансы, либо получал футболистов с космическим талантом, как у Мбаппе. А еще Жардим – тактический гений. Он почти не влезает в скандалы и не особо любит медийность. Вот что он сам говорил по этому поводу: «На поле меня интересуют не медиа. Я не собираюсь менять характер ради того, чтобы меня позвали топ-клубы. Я хочу остаться Леонарду Жардимом. Я не Особенный, Особенный-2 или Особенный-3. Я обычный. Нужно иметь хорошие связи с руководством топ-клубов, чтобы в тебя поверили. Возможно, в этом моя проблема».

Трпишовски вряд ли поедет «Спартак». Последние несколько лет его связывают с российскими грандами, в том числе «Локомотивом», однако окружение тренера постоянно это опровергает. Индржиху только 45, но он уже несколько лет самый сильный и прогрессирующий тренер Чехии. Поэтому наверняка ждет предложение из больших чемпионатов. «Спартак», где надо не только выдумывать тактические фокусы, но и перфомансы – не его вариант.

Руй Витория и Руи Фариа – футбольные гики из Португалии. Они сконцентрированы на футболистах и схемах. А значит, первые же результативные факапы болельщики потребуют возместить эмоциональным зарядом. И у этих джентльменов вряд ли это получится.

Последний и наиболее подходящий вариант – Руди Гарсия. Он реально вырастил Эдена Азара в «Лилле», объясняя ему базовые тактические вещи, а Франческо Тотти признавался, что в своей карьере почти не встречал тренера с такими новаторскими идеями. Еще плюс Гарсии – умение адаптироваться к другим условиям. В 2013-м он неожиданно рванул из Франции в Италию. Фаны «Ромы» критиковали это назначение, а на презентации даже освистали коуча. Руди не растерялся, взял микрофон и нагло произнес: «Если вы свистите мне, вы – болельщики «Лацио». Фаны оценили провокацию и приняли тренера. Работая в «Марселе» и «Лилле», Гарсия манипулировал общественным мнением: обвинял судей в симпатиях к «Лиону», утверждал, что команда ничего не выиграла бы, если бы в лиге вовремя ввели систему ВАР. Забавно, что в 2019-м француз возглавил «Лион», но снова отбился от обозленных фанатов.

Руди Гарсия Фото: Getty Images

57-летний мужчина – идеальный выбор для «Спартака». Он не гений тактики, но бывает психопатом на матчах и пресс-конференциях. Он тут же начнет заигрывать с прессой несколькими выученными фразами на русском, расположит к себе команду и будет биться за результат всеми возможными средствами. Руди нужен «Спартаку». Осталось увести его из «Лиона».

Чемпионат Италии «Как болельщик «Юве» я расстроен». Дель Пьеро – о Моуре в «Роме» 17 ЧАСОВ НАЗАД