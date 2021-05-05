Португальский тренер Руй Витория может возглавить московский «Спартак». Специалист близок к назначению – в данный момент обсуждаются последние детали контракта.
Контракт Витории с красно-белым будет заключен на 2 года, но возможно, что в соглашении будет опция автоматического продления на сезон. Зарплата тренера составит около 4,5 млн в год. Вместе со специалистом работать в «Спартак» переедут и его помощники, сообщает O Jogo.
- Последним клубом Руя Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. С этим клубом тренер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
- Во главе «Бенфики» 51-летний португалец дважды выиграл Примейру.
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