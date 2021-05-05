Нападающий «Сочи» Антон Заболотный может перейти в «Краснодар» – черно-зеленые заинтересованы в услугах футболиста.
У Заболотного истекает срок контракта с «Сочи», около полутора месяцев назад нападающему предлагали контракт с зарплатой в два раза ниже, чем по текущему соглашению. Если сейчас форвард зарабатывает 1 млн евро в год, то новое предложение – 500 тысяч. В «Краснодаре» готовы платить Заболотному больше, чем предлагает «Сочи», сообщает «РБ Спорт».
- В нынешнем сезоне Антон Заболотный провел 25 матчей в РПЛ, забил девять мячей и сделал три ассиста.
- В «Сочи» футболист перешел в августе 2019 года на правах свободного агента.
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