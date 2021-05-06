«Краснодар» заинтересован в приобретении австрийского нападающего Марко Арнаутовича. 32-летний форвард в данный момент выступает за китайский «Шанхай Порт».
Руководство чрено-зеленых прорабатывает вариант с подписанием контракта с бывшим игроком «Интера», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
  • В этом сезоне Арнаутович провел три встречи китайской Суперлиги и забил три мяча.
  • В составе «Интера» австриец выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.
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