«Зенит» ищет замену защитнику Ярославу Ракицкому – украинский футболист может покинуть петербургский клуб. Главным кандидатом на летний трансфер стал бразилец Маркао из «Галатасарая».
Контракт Маркао истекает летом 2022 года, и стороны уже провели первые консультации. Известно, что сумма трансфера может составить 15 млн евро, но конкурировать с «Зенитом» будет «Локомотив», который также наблюдает за игроком. Однако у красно-зеленых нет ясности по трансферному бюджету. Переход Маркао в «Зенит» будет зависеть от судьбы в клубе Ракицкого, сообщает Eurostavka.
- В этом сезоне Маркао провел за «Галатасарай» 39 матчей, забил один мяч и сделал один ассист, а также заработал 10 желтых и одну красную карточки.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Маркао составляет 12 млн евро.
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