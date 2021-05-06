«Зенит» ищет замену защитнику Ярославу Ракицкому – украинский футболист может покинуть петербургский клуб. Главным кандидатом на летний трансфер стал бразилец Маркао из «Галатасарая».

Контракт Маркао истекает летом 2022 года, и стороны уже провели первые консультации. Известно, что сумма трансфера может составить 15 млн евро, но конкурировать с «Зенитом» будет «Локомотив», который также наблюдает за игроком. Однако у красно-зеленых нет ясности по трансферному бюджету. Переход Маркао в «Зенит» будет зависеть от судьбы в клубе Ракицкого, сообщает Eurostavka

В этом сезоне Маркао провел за «Галатасарай» 39 матчей, забил один мяч и сделал один ассист, а также заработал 10 желтых и одну красную карточки.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Маркао составляет 12 млн евро.

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