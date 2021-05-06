Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в итальянскую «Аталанту». Клуб из Бергамо заинтересован в иранском форварде, так как планирует продать одного из основных нападающих.

«Аталанта» рассматривает Азмуна как замену Луису Муриэлю или Дувану Сапате. На колумбийцев есть спрос со стороны европейских топ-клубов. Оба игрока или один из них летом покинут команду Гасперини, и в Бергамо готовы заплатить «Зениту» 20 млн евро, чтобы закрыть проблемную позицию, сообщает «Спорт-Экспресс»

Контракт Азмуна с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне иранец идет на первом месте в списке бомбардиров РПЛ – он забил 19 мячей в 23 матчах.

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