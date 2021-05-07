Английский «Брайтон» интересуется вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым.
Информация появилась в распоряжении Eurostavka. Сообщается, что «Брайтон» ищет молодого голкипера с прицелом на долгие выступления. Клуб ведет 22-летнего Сафонова уже год, но недавняя травма и высокая трансферная стоимость пока не позволяют сделать официальное предложение.
Инсайд подтвердили источники «Чемпионата».
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- В РПЛ-2020/21 Сафонов пропустил 29 мячей в 19 матчах.
- Текущая стоимость вратаря на Transfermarkt – 15 миллионов евро.
- «Брайтон» идет на 14-м месте АПЛ после 34 игр.
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