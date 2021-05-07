«Оренбург» ненавидят. Даже чемпионство «Зенита» не обсуждалось так мощно, как возможное включение оренбуржцев в состав участников РПЛ. Крупные телеграм-каналы последнюю неделю посвящают клубу десятки постов, убеждают в прямой связи с «Зенитом», позитивное упоминание на «Матч ТВ» рассматривают как лоббизм и разглядывают в другой точке зрения – заговор. «Оренбург» на втором месте в ФНЛ за два тура до конца и, скорее всего, пойдет на повышение в классе, но против этого идет медийная война. Все дело в том, что клуб не проходит лицензирование по инфраструктурному критерию – нужно иметь стадион минимум на 10 тысяч по вместимости. И зная это, команда зачем-то набрала хороший состав и поставила цель вернуться в элиту.

Клубы на последнем внутреннем заседании почти единогласно проголосовали против включения «Оренбурга» в состав участников РПЛ. Естественно, обсуждение дошло до РФС – ведь именно эта организация делегирует лиге полномочия на проведение турнира. Директор по развитию союза Максим Митрофанов на недавнем брифинге так прокомментировал ситуацию: «Если вопрос о допуске клубов (не проходят из-за стадиона «Оренбург» и «Алания» – Eurosport.ru) будет включен в повестку дня на Исполкоме, то он будет рассматриваться на нем и решаться с помощью голосования». Внести ситуацию в повестку может комиссия по лицензированию. И если большинство (в составе Исполкома 27 человек) отвергнут идею допуска, «Оренбург» останется в ФНЛ.

Сейчас эта позиция кажется наиболее компромиссной, хотя бы потому, что правила по лицензированию в РПЛ последние пять лет меняются чуть ли не ежегодно. И ключевое – не удалось побороть главную боль входящих в высшую лигу – отсутствие финансовых гарантий. «Тамбов», «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Тосно», ранее – «Волга», «Спартак-Нальчик» – все они имели арены на 10 тысяч, пусть и не всегда свои, однако некомпетентность местных управленцев превращала их пребывание в вышке в полную бессмысленность. Команды играли осень, потом заканчивались деньги и начинались бесконечные имиджевые скандалы, которые вредили лиге куда больше 7,5-тысячного стадиона в Оренбурге.

Чемпионат России «Аталанта» хочет купить Азмуна вместо Сапаты или Муриэля 18 ЧАСОВ НАЗАД

Стадион Газовик Фото: Other Agency

Этот клуб не хочется защищать, прощать или понимать – казалось, можно пройтись по самым базовым вещам: не соответствуете критериям, вообще не ставьте никаких задач в ФНЛ. Половина клубов в этой лиге так и делают, но зачем футбол там в этом случае нужен? Оставьте 7 команд, чьи стадионы подходят под РПЛ, и проводите турнир среди них: «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Балтика» (построили не сами, а получили после ЧМ-2018), «Факел», «СКА-Хабаровск», «Енисей» и «Томь» (арены, на которые жалко смотреть). Две команды из списка даже гарантируют финансирование. И не важно, что бюджетное. Главное же вместимость, которую в большинстве случаев вряд ли заполнят и на половину.

Проблема «Оренбурга» не в стадионе, команде или в болельщиках – они ни в чем не виноваты. Ненависть провоцирует нескольких человек, которые сидят в руководстве клуба и вместо вопроса увеличения вместимости занимаются демагогией.

И согласитесь, вряд ли история получилась бы такой мощной, если бы не спонсор клуба. «Газпром добыча Оренбург» сразу же вкидывает очевидную ассоциацию – фарм-клуб «Зенита». Почему-то многим трудно признать, что Питеру с таким составом и финансовыми возможностями в принципе вряд ли понадобится дочерняя команда. Или кто-то всерьез считает, что обыграть «Оренбург» можно только по газпромовской линии? В последние годы «Зенит» более-менее наладил пирамиду: к основе подключают игроков именно из «Зенита»-2, молодежка борется за чемпионство, команда ЮФЛ вскоре возьмет титул, даже женская команда наверху таблицы. И если все работает, а титулы внутри России идут, зачем дополнительная подпитка? Из-за страха рано или поздно кому-то проиграть? Глупости.

Давайте лишим «Оренбург» возможности зайти в РПЛ, покажем верховенство закона. Но это будет удар не по «Зениту» или «Газпрому». Мы всего лишь признаем бессмысленность спортивного результата в ФНЛ и огорчим пару некомпетентных руководителей. Или же можно пойти по пути, который чуть сложнее: заставить клуб напрячься и немного поработать. Элементарно поставить официальный дедлайн по стадиону и в случае его невыполнения уже применять санкции.

Мы либо законсервируем РПЛ, либо продолжим получать команды со стадионами, но без адекватных финансовых гарантий. Все остальные сразу заблокируются, в том числе, кстати, и «Алания», которая также претендует на выход через «стыки», но не имеет подходящего стадиона. Ведь число людей на трибунах почему-то стало важнее, чем способность выступать без скандалов и финансовых трудностей.

Чемпионат России «Зенит» нашел бразильского защитника на замену Ракицкому ДЕНЬ НАЗАД