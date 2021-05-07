Российский судья Станислав Васильев временно отстранен от работы на матчах РПЛ.

Такое решение было принято по итогам работы Васильева на матче 28-го тура РПЛ «Ротор» – «Ахмат» (1:0). Как заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, арбитр не будет обслуживать игры Премьер-лиги до окончания служебной проверки.

«Комиссия решила, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», – цитируют Хачатурянца РИА Новости

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В качестве главного судьи в рамках Премьер-лиги Васильев дебютировал 29 июля 2018 года в матче первого тура «Арсенал» – «Динамо».

В сезоне-2020/21 Станислав отработал на 14 играх РПЛ.

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