Защитник «Химок» Брайан Идову, выросший в Санкт-Петербурге и имеющий нигерийское проихождение, рассказал о расизме в России.

– Анри ушел из соцсетей из-за расизма. Сказал, что не вернется, пока там порядок не наведут.

– Это тяжело будет.

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– Или даже невозможно.

– Ну да.

– Что в России происходит с расизмом? Насколько это серьезная проблема?

– Это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения – Black Lives Matter – начались там, а не в России. В России это, получается, не самая основная проблема. Просто в России же дураков тоже много. Это есть, что оценивают человека сразу по каким-то внешним данным и по национальности. И от этого никуда не деться, не убежать. Ну, типа так всегда было и будет в любой стране.

– Ты бы встал на колено? Например, будет играть Нигерия с Англией.

– Да, я бы встал. В любом случае, понятно, что вставать на колено – это как поднять проблему. Я вижу, кого это раздражает, могу понять – почему. И вижу, что в какой-то степени это не особо и помогает – если только встать на колено. Плюс в том, что об этом говорят, из-за резонанса люди узнают больше, больше говорят об этом – о проблеме расизма, насколько она глобальна, даже в спорте, где вроде бы все виды многонациональные, разные страны участвуют, игроки из разных стран, с разным цветом кожи – и даже в этих кругах все равно что-то происходит.

Брайан Идову («Локомотив»), Мартин Линнес («Галатасарай») Фото: Getty Images

– А ты на практике сталкивался? У нас есть расизм в российском футболе?

– Ну, фанаты, бывало, кричали – без этого никуда. Матч «Спартака» с «Локомотивом» и Гильерме был – там весь матч болельщики подражали как обезьяны. Фанаты пытаются вывести из равновесия игрока другой команды – я тоже понимаю. В Англии оскорбляют, даже невооруженным взглядом видно в трансляции, но своих при этом не трогают. В любом случае, должны понимать, что все мы люди, у всех есть точка терпения, кипения. И это неправильно в какой-то степени.

– Понятно, что фанаты кричат с трибун.

– И игроки – тоже бывает. Бывает, что кто-то провоцирует. Но меня никто не провоцировал. Бывает, что страсти кипят, не со зла, что-то не поделили, кто-то в кого-то вкатился жестко, какая-то разборка, перепалка. И первое, что придет на ум, – оскорбить. И я не думаю, что есть такой злой умысел, что соперник прямо такой расист.

– Поле – это отдельная история. А в быту? Не все же знают, что ты футболист и отлично говоришь по-русски.

– В жизни много чего происходило. В метро, когда я в Питере ездил, бывало, оскорбляли на эскалаторе, останавливали, пальцем показывали, смеялись. У меня в метро было такое ощущение, словно я всем денег должен – на меня так смотрели.

– А когда ты начинал говорить по-русски, у кого-то был шок?

– Да до сих пор у всех шок – у таксистов, стюардесс, – рассказал 28-летний Идову в интервью ютьюб-каналу «Коммент. Шоу»

Идову – воспитанник петербургской «Смены», сейчас права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Выступает за сборную Нигерии, играл за ЧМ-2018.

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