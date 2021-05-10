«Краснодар» анонсировал выход фильма о пути клуба в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21. Картина будет называться «Краснодар». От игры к игре», озвучивает фильм актер Данила Козловский а автором саундтрека стал известный композитор Ханс Циммер.

«Эмоции от Лиги чемпионов, собранные в одном фильме. Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле. Уже очень скоро на экраны выходит фильм «Краснодар». От игры к игре», а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», – сообщается на официальном сайте «Краснодара».

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В групповом этапе ЛЧ «Краснодар» набрал пять очков и занял третье место в группе E.

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