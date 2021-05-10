«Спартак» вырвал победу над «Химками» со счетом 2:1 в самом конце поединка 29 тура чемпионата России. Матч стал последним домашним у руля московской команды для тренера Доменико Тедеско. После встречи немец попрощался с болельщиками команды на русском языке.

«Спасибо за все! Люблю «Спартак» навсегда. Я буду скучать по вам всем», – признался Тедеско.

Перед игрой с «Химками» игроки «Спартака» вышли на поле в майках с изображением Тедеско.

Победный гол «Спартак» забил на 89-й минуте, отличился Джордан Ларссон.

Победа вывела москвичей на второе место в турнирной таблице.

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