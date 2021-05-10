Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов был избит и находится в реанимации.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» , у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Также сообщается, что после нападения было заведено уголовное дело.

«Его состояние стабильное. Пока не знаем, связано ли это с его профессиональной деятельностью. Насколько мне известно, все произошло вечером на улице. Мы с ним на связи, периодически общаемся. Я ему один раз позвонил даже, не очень положительный разговор был, но чувствует он себя стабильно. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – приводит слова пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулемина «СЭ»

Чемпионат России «Люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался с болельщиками 2 ЧАСА НАЗАД

Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июне 2020 года.

На этом посту он сменил Антона Лисина.

Чемпионат России «Спартак» близок к подписанию экс-тренера «Бенфики» (O Jogo) 05/05/2021 В 13:59