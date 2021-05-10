Зарема Салихова довольна – Джордан Ларссон забил в трех матчах подряд и довел счет забитых мячей в РПЛ до 15. Более того, голы шведа становились победными и принесли «Спартаку» важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов. Ларссон похоронил ЦСКА, тульский «Арсенал» и «Химки». Причем «Туле» и химчанам швед заколачивал в последние 15 минут игры, что подчеркивает важность его мячей. Однако нападающий рискует не доехать до Евро-2021, несмотря на топовую форму.

За сборную Швеции Джордан отбегал всего пять игр: две еще в 2018-м и три уже во время выступлений за «Спартак». Даже забил. Но в последнее время коуч сборной Янне Андерссон игнорировал сына легендарного Хенрика Ларссона, зато вернул в команду 39-летнего Ибрагимовича. Форвард «Спартака» отметился играми в январе, октябре и ноябре 2020-го и с тех пор пролетал мимо национальной команды. Теперь невызов Андерссоном спартаковского забивалы и невключение его в заявку на Евро можно расценивать как преступление.

«Спартак» - «Химки», гол Джордана Ларссона Фото: Imago

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Нападение шведов – крутое, но возрастное. Эмиль Форсберг, Виктор Классон и Робин Куайсон подпирают тридцадку, Златан и Маркус Берг уже ее перешагнули. Причем стабильно забивать удается только Ибре (17 банок во всех турнирах). Остальные из этой толпы не пробили даже 10 мячей за сезон. Статус турниров, в которых они выступают – не так важен. Ведь Андерссон неизменно вызывает из РПЛ Берга, Классона и Ульссона. Однако тренер почему-то не замечает Ларссона. «Учитывая конкуренцию, которая существует среди нападающих, на этот раз его нет», – объяснял Янне невызов Джордана в марте.

Конечно, в сборной есть и молодые звезды: Александр Исак и Деян Кулусевски. Вот только по голам с Ларссоном может посоревноваться лишь Исак (14), а у Кулусевски всего семь мячей за сезон. Джордан забивает почти больше всех шведских нападающих, играя в не самой забивной лиге, в которой еще и матчей меньше.

За нападающего вступился отец – шведская легенда раскритиковала тренера сборной. «Джордан находится в лучшей форме. На него трудно не обратить внимание», – высказался Хенрик. Но даже это не расшевелило Андерссона. «Те, кто думает иначе, имеют на это полное право. Я уважаю мнение Хенрика», – бубнил Янне. В защиту тренера можно привести лишь личный звонок Джордану с информированием о невызове в марте.

Сам нападающий «Спартака» удивлялся решению тренера – он лучший в «Спартаке», определенно вышел на новый уровень, находится в обжигающей форме и все равно прокатывается мимо национальной команды. «Очевидно, что я разочарован. Я не считаю это решение верным. Думаю, я должен быть в команде. Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную?» – возмущался Джордан.

Ларссон делает все, что от него требуется. Он лучший по голам и системе гол+пас в «Спартаке» и третий в РПЛ. Сейчас он находится в лучшей форме в карьере и вкручивает голы практически из ничего. «Арсеналу» идеально исполнил в касание почти с линии штрафной и вырвал победу за 15 минут до конца. С «Химками» Джордан растворился в штрафной, убрал защитника и хладнокровно расстрелял вратаря в важнейшем матче. Ларссон – лидер «Спартака», который стабильно приносит результат.

На предстоящий чемпионат Европы расширили заявку – вместо 23-х футболистов стало 26. Одно из трех появившихся мест должно достаться нападающему «Спартака». Форвард мечтает о сборной, а путевка на Евро поднимет настрой Джордана еще выше. Самому тренеру выгодно, чтобы за его команду носились настроенные футболисты с отличными навыками. Ларссон подходит идеально – он показывает лучший футбол в жизни и настроен на результат.

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