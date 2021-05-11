В «Спартаке» раскрыли подробности нападения на Антона Фетисова, главу департамента по связям с общественностью клуба. Мужчина находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.

«Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать.

В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов», – заявил в комментарии «Спорт-Экспрессу» управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков.

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Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июне 2020 года.

На этом посту он сменил Антона Лисина.

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