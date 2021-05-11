Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забавно отреагировал на победу в 29-м туре РПЛ над «Химками», которая позволила красно-белым выйти на второе место в турнирной таблице.
«Чуть не обкакался от счастья», – подписал 37-летний Ещенко публикацию в инстаграме.
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«Спартак» выиграл со счетом 2:1, хотя счет открыли «Химки».
- Красно-белые идут на втором месте за тур до конца чемпионата, «Локомотив» отстает на три очка. В случае равенства баллов железнодорожники опередят соперника за счет результата личных встреч.
- В заключительном туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Локомотив» примет «Урал».
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