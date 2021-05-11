Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит существование, а клубы войдут в состав ФНЛ.
Об этом сообщили «Чемпионату» несколько источников в обеих лигах. В сезоне-2021/22 все клубы ПФЛ войдут в состав ФНЛ, которую разделят на два дивизиона. В первый войдут 20 команд, во второй – команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион разделят на четыре группы, что по сути сохранит текущий формат ПФЛ.
- Сезон ФНЛ-2020/21 завершат 22 команды. В РПЛ вышли «Крылья Советов» и «Оренбург».
- ПФЛ разделена на четыре группы: по 17, 16, 16 и 15 команд.
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