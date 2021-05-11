Все матчи 30-го тура РПЛ и финал Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани.
Об этом сообщают официальные ресурсы РПЛ и РФС. Организации выразили соболезнования семьям погибших. В ходе вооруженного нападения на школу погибли 10 человек, из них семеро – дети, 16 учащихся и сотрудников ранены. Преступник был задержан.
- Заключительный тур РПЛ состоится 16 мая. Чемпион определился заранее, титул в третий раз подряд выиграл «Зенит».
- Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.
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