Опубликовано 11/05/2021 в 10:59 GMT | Обновлено 11/05/2021 в 11:02 GMT

Все матчи 30-го тура РПЛ и финал Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани.

Об этом сообщают официальные ресурсы РПЛ и РФС. Организации выразили соболезнования семьям погибших. В ходе вооруженного нападения на школу погибли 10 человек, из них семеро – дети, 16 учащихся и сотрудников ранены. Преступник был задержан.

Заключительный тур РПЛ состоится 16 мая. Чемпион определился заранее, титул в третий раз подряд выиграл «Зенит».

Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

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