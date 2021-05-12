Правоохранительные органы Москвы задержали мужчину, которого подозревают в избиении главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
По данным телеканала РЕН ТВ, полиция арестовала 31-летнего Жафяра Боровкова. Источники телеграм-канала Mash добавили, что Боровкова обнаружили в квартире в подмосковной Балашихе. «Жафяр уже признался, что ударил Фетисова один раз кулаком у бара Jeremy's на Новокосинской улице. Тот упал на землю и получил травму головы», – уточнили в Mash.
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Подозреваемый приехал в столицу из Пензенской области и работает монтажником в «Мосводоканале». В пресс-службе красно-белых добавили, что Антон уже опознал нападавшего.
- Во вторник, 11 мая, «Спартак» выпустил заявление, в котором сообщил о возбуждении уголовного дела по факту избиения. Антон Фетисов находился в реанимации, но уже переведен в обычное отделение. Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба агентству «РИА Новости».
- На Фетисова напали в воскресенье, 9 мая. Управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что Антон вечером разнимал драку у ресторана и пропустил несколько ударов от участников конфликта. У медиадиректора диагностировали черепно-мозговую травму.
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