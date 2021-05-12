Бывший футболист «Барселоны» и «Интера» Рикарду Куарежма обратился к «Крыльям Советов» перед финалом Кубка России.

«Зная, что вы в финале, я желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал, но самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом. Крепко вас обнимаю. Удачи, парни», – сказал Куарежма на видео, опубликованном в инстаграме «КС».

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Как отметила пресс-служба «Крыльев», Куарежма дружит с полузащитником Рикарду Алвешем и потому в финальной игре Рикарду будет поддерживать самарцев.

Матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» состоится 12 мая и начнется в 20:00 (мск). Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

Рикарду Куарежма также выступал в составе «Челси», «Порту», «Спортинге» и других клубах. В данный момент он играет за «Виторию Гимарайнш».

Куарежма – чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии.

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