Нападающий «Локомотива» Федор Смолов красочно отреагировал на победный гол в финале Кубка России. Футболист опубликовал фото в инстаграме с нецензурной подписью.

«Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их», – подписал Смолов фотографии из победной раздевалки. Возможно, так форвард отреагировал в том числе на непопадание в расширенный состав сборной России.

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В финале Кубка России «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. У «Локо» отличились Франсуа Камано, Федор Смолов (с пенальти) и Серкейра Мурило. В составе «Крыльев» забил Владислав Сарвели.

Смолов не вошел в число 29 футболистов, вызванных на сбор национальной команды, но попал в семерку игроков ближайшего резерва.

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