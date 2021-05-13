Шведским нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном интересуются клубы из европейских топ-лиг – об этом заявил его агент Михаэль Янсен.
«За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за сборную Швеции на Евро», – цитирует Янсена Aftonbladet.
По данным источника, «Спартак» требует у потенциальных покупателей 15 миллионов евро. Ранее Goal.com сообщал, что 23-летний Ларссон попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма».
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- Ларссон подписал контракт со «Спартаком» в августе 2019 года.
- В РПЛ-2020/21 забил 15 мячей и за тур до конца идет на третьем месте бомбардирской гонки, уступая Сердару Азмуну (19) и Артему Дзюбе (16).
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