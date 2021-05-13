Появилась информация о договорных матчах, в которых участвовали российские клубы – на ютьюб-канале «Невиданный футбол» вышел документальный ролик на основе утечек сайта Football Leaks.

В сборах российских команд на Кипре ежегодно принимают участие китайцы, создающие подставные компании и назначающие своих судей на товарищеские матчи.

«В результате расследования было обнаружено не менее 32 договорных игр. В этих товарищеских матчах принимали участие 15 команд из России. Чаще в таких играх участвовал футбольный клуб «Краснодар». На его счету шесть матчей», – рассказал журналист Gazeta Sporturilor, член «Европейского бюро расследований» Костин Стукан.

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Также рассказано о скандале с договорными матчами в Армении в 2020 году – более 50 игроков тогда отстранили пожизненно. Фабрику по организации договорных матчей сделали из «Еревана», но, как оказалось, были замешаны и другие клубы. Авторы обнаружили аналогичные случаи в Португалии, Чехии, Ирландии, Румынии и Латвии.

«Краснодар» за тур до конца РПЛ-2020-21 занимает 11-е место.

«Быки» единственными из российских клубов вышли в еврокубковую весну, но вылетели в 1/16 Лиги Европы от загребского «Динамо».

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