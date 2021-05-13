Журналист Мурад Латипов в интервью Eurosport.ru рассказал, как просил у Гуса Хиддинка времен его работы в «Анжи» снять видео об игре голландца в гольф.

«В Эмиратах Мистер любил играть в гольф. Я его очень долго уговаривал, чтобы он разрешил это снять. В конечном итоге разрешил. Мы ему пообещали показать видео перед эфиром. Там кафешка была у гостиницы. Хиддинк пил свой капучино и закуривал сигару. Поднес ему ноутбук. Он посмотрел: «Ну, хорошо. Молодец! Только опубликуй это, когда я умру». Потом произошел несчастный случай. Жесткие диски с этим и другими видео и аппаратуру у оператора своровали. И половина материала не осталась, в том числе и этот», – рассказал Латипов Анару Ибрагимову.

Гус Хиддинк тренировал «Анжи» с 2012 по 2013 год. В сезоне-2012/13 он привел клуб к бронзе РПЛ.

Сейчас 74-летний голландец работает в сборной Кюрасао.

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