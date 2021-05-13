Тележурналист Мурад Латипов поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. По его словам, это человек с чувством собственного достоинства.

– Азамат Бостанов назвал Черчесова человеком с большим ЧСВ.

– Я бы убрал букву В и добавил Д. Достоинство. Мне очень нравится, что за эти годы он не поменялся. Черчесов – кремень. Он глубокий, умный. Кому-то не нравится его манера. Что с этим делать? Ты это или принимаешь, или нет. Если бы я его не знал, тоже думал бы: «Как он разговаривает?!» Черчесов всегда был таким.

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Были времена, когда у него было затишье. Есть моменты, как сейчас, как в «Легии», когда Саламыч на слуху и на виду. Он на все дни рождения, праздники, всегда отправлял мне смс. Для меня Черчесов не меняется. Только растет в профессиональном плане. Он для меня в человеческом плане топ, – рассказал Латипов в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, на домашнем ЧМ-2018 команда дошла до четвертьфинала.

Латипов работает на «Матч ТВ», до этого – на телеканалах «Россия-2» и «Спорт». Также занимал должность пресс-атташе «Анжи».

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