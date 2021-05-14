Андрей Лунев, «Зенит»

Основной вратарь чемпионов России пока не продлил истекающий летом контракт, но все к этому идет. «Зенит» готовился пообщаться с Андреем до завершения чемпионата, а значит объявит о договоренности в ближайшие дни. Довод в пользу этого – также заканчивающееся соглашение с Михаилом Кержаковым. В клубе вряд ли готовы расстаться сразу с двумя голкиперами.

Алан Дзагоев, ЦСКА

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Посвятивший 13 лет карьеры армейцам Дзагоев, похоже, больше не нужен клубу. ЦСКА не вел с футболистом переговоры, потому что устал от его постоянных травм: только в этом сезоне Алан пролечился 86 дней. При этом на 30-летнего футболиста есть спрос в РПЛ – в нем заинтересованы «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

Рифат Жемалетдинов Фото: Getty Images

В этом сезоне полузащитник стал одним из лидеров «Локомотива» и пробился в сборную России, но даже эти факторы не заставили руководство железнодорожников поторопиться. В середине мая контракт с Рифатом по-прежнему не продлен, хотя за ним выстроился ряд клубов – ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар», «Рубин» и «Ростов» готовы развязать войну. Сам Жемалетдинов и его агент Вадим Шпинев все еще не ответили на вопрос о будущем игрока.

Ведран Чорлука, «Локомотив»

Лидер обороны покидает «Черкизово» после 9 лет в клубе. «Чемпионат» выяснил, что Чорлука не продлил контракт с москвичами из-за мерзкого отношения руководства, которое не спешило найти с ним общий язык. 35-летний любитель пенного из Хорватии, по слухам, продолжит карьеру в штабе национальной сборной, вместе с которой отправится на Евро-2020.

Антон Заболотный, «Сочи»

Автор 10 голов и 5 ассистов этого сезона, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА. Заболотный не захотел остаться в «Сочи» (несмотря на попадание клуба в еврокубки) и даже отклонил предложение «Краснодара». По информации «СЭ», армейцы уже подписали со своим воспитанником контракт на 2 года.

Ари, «Краснодар»

Ари, «Краснодар» Фото: Getty Images

Бразилец выступает в России с 2010 года, в браке за русской девушкой и даже провел 2 матча за сборную Черчесова. Но летом 2021 года покинет «Краснодар» – клуб уже официально объявил о расставании. Куда дальше двинет своенравный футболист с замашками короля, неизвестно.

Юрий Жирков, «Зенит»

Главный старичок российского футбола, скорее всего, отправится на пенсию. Но перед этим съездит на Евро – Жирков попал в расширенный состав на турнир. Впрочем, в «Зените» не видят смысла продлевать контракт с 37-летним футболистом, который вторую половину сезона провел на скамейке.

Павел Погребняк, «Урал»

«Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это с руководством. Конкретики нет», – ответил на вопрос о продлении контракта с уральским клубом Погребняк. При этом президент команды Григорий Иванов заявлял, что «Урал» переподпишет лидера атаки, если он сам захочет. Видимо, между игроком и боссом возникло недопонимание.

Другие яркие игроки с истекающими контрактами: Александр Мартынович, Сергей Петров («Краснодар»), Владислав Игнатьев, Эдер, Борис Ротенберг («Локомотив»), Сергей Паршивлюк («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа («Сочи»), Денис Глушаков («Химки»), Виктор Васин, Кирилл Набабкин (ЦСКА), Павел Мамаев, «Ростов».

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