«Зенит» может заменить главного тренера Сергея Семака после окончания сезона-2020/21.
По информации португальского издания Record, петербургский клуб заинтересован в приглашении Сержиу Консейсау, который в данный момент возглавляет «Порту». Также на него претендуют «Милан» и «Марсель». Сообщается, что клубы контактировали с тренером уже несколько раз.
- 46-летний Консейсау работает в «Порту» с 2017 года. Он дважды привел команду к титулу в Португалии, в сезоне-2020/21 клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- «Зенит» под руководством Сергея Семака три раза подряд стал чемпионом России.
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