Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что «Химки» в ближайшее время станут поставщиком футболистов в сборную России.
«Химки» удивили многих, выйдя в РПЛ и показав хороший результат в сезоне. Уверен, эта тенденция сохранится в следующем сезоне. В клубе хорошо работает академия, и «Химки» будут опираться и рассчитывать на собственных молодых футболистов. Думаю, клуб будет и поставщиком игроков в национальную сборную», – цитирует Терюшкова «Р-Спорт».
- Министр озвучил данное мнение на внеочередной выборочной конференции Федерации футбола Московской области.
- За тур до конца чемпионата России «Химки» идут на восьмом месте в турнирной таблице.
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