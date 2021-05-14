Итальянский вратарь «Спартака» Андреа Романьоли покинет клуб в летнее трансферное окно, не сыграв за «красно-белых» ни одного матча.

«Романьоли покинет клуб по истечении срока контракта», – цитирует «Р-Спорт» представителя пресс-службы «Спартака».

Романьоли 22 года, он перешел в московский клуб из «Ромы» летом в 2019, будучи частью сделки по Эсекиэлю Понсе. Он не провел ни одного матча за первую команду, а в единственной игре за «Спартак-2» в ФНЛ пропустил четыре мяча от «Нижнего Новгорода».

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Сделка состоялась, когда генеральным директором «Спартака» был Томас Цорн.

За тур до конца РПЛ «красно-белые» идут вторыми в турнирной таблице. Отставание «Локомотива» – три очка.

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