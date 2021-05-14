Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола, так как в России проводятся все соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.

«Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования. Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», – цитирует Алаева «Р-Спорт»

Алаев выступил с заявлением в ходе отчетно-выборной конференции Федерации футбола Московской области.

Занимает пост генсека РФС с 2019 года.

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