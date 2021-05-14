Футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби зимой 2021 года был близок к работе в московском «Спартаке».

«Де Дзерби был готов возглавить «Спартак». Так случилось, что точка сомнения внутри «Спартака» по поводу Де Дзерби, они были в шаге от контракта. Это было месяца три назад в Дубае, когда приезжали люди от Де Дзерби. Я знаю это точно, поскольку на меня выходили представители Де Дзерби, они это обсуждали, спрашивали о клубе.

Но контракт с Роберто не подписали, потому что внутри «Спартака» была точка содержательного противодействия, и они не приняли в этом участие. Плюс, мне кажется, что люди, которые представляли Де Дзерби в России на тот момент были токсичными для «Спартака». Да, это были агенты», – сообщил Ткаченко в подкасте Capuccino & Catenaccio

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Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед зимней паузой объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2020/21.

Главным претендентом на пост в московском клубе считается бывший коуч «Бенфики», португалец Руй Витория.

В начале мая несколько авторитетных итальянских медиа сообщили, что Роберто де Дзерби покинет «Сассуоло» и возглавит донецкий «Шахтер».

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