В Премьер-лиге завершилось голосование на звание лучшего гола чемпионата России за последние 10 лет. Самый красивый забитый мяч выбирали на основании опроса экспертов и болельщиков.

Лучшим голом десятилетия признали банку форварда «Спартака» Луиса Адриано. Бразилец забил аккуратным ударом из-за штрафной в ворота «Зенита» в сезоне-2017/18. Адриано положил в дальний угол после отличной комбинации и паса пяткой, а красно-белые в ноябре 2017-го победили клуб из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.

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На втором месте оказался дальний удар Мартина Йиранека в гостевом матче «Терека» против «Кубани» в чемпионате-2012/13. Третья позиция досталась голу Ивелина Попова во встрече «Спартака» и «Зенита» в 2015 году. Причем после опроса экспертов Попов шел на четвертой строчке, но голосование болельщиков вывело его в топ-3

«С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а в голосовании приняло участие более 300 тысяч человек. Автор гола вскоре получит памятный приз от РПЛ и «Лиги Ставок», – сообщили в пресс-службе лиги.

Луис Адриано провел в «Спартак» 2,5 сезона и забил за 58 матчей 19 мячей.

Форвард уехал из России в «Палмейрас» в июле 2019 года за 1 миллион евро.

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